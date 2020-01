- Russland-Experte: "Mischustin soll das System Putin effizienter machen"

Nach Wladimir Putins Rede zur Lage der Nation, hat die russische Regierung überraschend ihren Rücktritt eingereicht. Fabian Burkhardt von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt, was von dem Nachfolger Medwedjews zu erwarten ist.



Das kam dann gestern doch überraschend, was da in Moskau passiert ist. Präsident Putin hält seine Rede zur Lage der Nation, kündigt darin Änderungen an der Verfassung an und wenig später tritt die gesamte russische Regierung unter Ministerpräsident Medwedjew zurück. Damit nicht genug. Wenig später wird auch schon der Kandidat für die Nachfolge von Medwedjew vorgestellt, ein Mann, den auch in Russland praktisch keiner kennt: Michail Mischustin. Der war bislang Chef der Steuerbehörde.

Für Fabian Burkhardt, Russland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, kam der Rücktritt Medwedjews ebenfalls sehr überraschend. Die Verfassungsänderungen seien zwar absehbar gewesen. Aber: "Medwedjew und Putin kennen sich bereits seit den 90er Jahren. Was jetzt genau hinter seinem Rücktritt steht, ist nicht ganz klar." Er selbst stand aber massiv in der Kritik. "Alles was schlecht funktioniert, da fungiert in Russland der Premierminister als Blitzableiter." Man müsse das Ganze sicher im größeren Kontext sehen. Ganz abschreiben dürfe man Medwedjew deshalb nicht.

Mischustin ist ein Technokrat



Dessen potentieller Nachfolger Mischustin sei eine sehr interessante Person, so Burkhardt. "Er ist ein Technokrat, der kein eigenes politisches Potential hat. Er ist sehr loyal Putin gegenüber und wird sehr positiv aus der Wirtschaft bewertet." Er habe beispielsweise das Steueraufkommen in Russland erhöht. Von ihm seien allerdings keine Reformen zu erwarten. "Es geht für Mischustin eher darum, das Putin-System effizienter zu gestalten."