- Organspende: Entscheidungs- oder Widerspruchslösung?

Der Bundestag muss am Donnerstag über eine Neuregelung der Organspende abstimmen. Die Meinungen im Parlament gehen weit auseinander, so auch zwischen Karl Lauterbach (SPD) und Christine Aschenberg-Dugnus (FDP). Wir haben die beiden zum Streitgespräch zuammengebracht.



Es ist eine schwierige ethische Entscheidung, die die Bundestagsabgeordneten am Donnerstag zu treffen haben: Es geht um die Neuregelung der Organspende. Soll künftig jeder ein potenzieller Spender sein, der einer Organspende nicht ausdrücklich widersprochen hat? Das ist die Widerspruchslösung, die Bundesgesundheitsminister Spahn vorschlägt. Oder bleibt es bei der Entscheidungslösung - also dass Organspender nur wird, wer vor seinem Tod seine Spendenbereitschaft erklärt hat?

Karl Lauterbach setzt sich für die Widerspruchslösung ein, "weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass eine Widerspruchslösung eine notwendige Bedingung dafür ist, dass die Zahl der Organspenden in Deutschland deutlich erhöht wird." Fast alle europäischen Länder hätten bereits eine solche Lösung. Deutschland hänge da hinterher, so Lauterbach. 85 Prozent der Bevölkerung wären potentiell bereit, ihre Organe zu spenden. Und diese Lösung schließe eben die Lücke, die in Deutschland bestehe.

Christine Aschenberg Dugnus sieht das völlig anders. Sie sei natürlich ebenfalls dafür, dass man eine Erhöhung der Organspendezahl erreiche. Aber die Frage sei: Was hindere die Menschen bisher daran, ihre Organe zu spenden? Die Problem sei bei potentiellen Spendern häufig: Wir sind gar nicht ausreichend über die Organspende informiert, „das heißt, es existieren diffuse Ängste." Man müsse die Ängste ernst nehmen und den Menschen erklären, was es bedeute. Deswegen versuche die Entscheidungslösung den Bürgern mehr Beratungsangebote zu geben. "Ich finde, wir sollten Respekt vor der individuellen Entscheidung des Bürgers haben. Wir bauen auf die freie Entscheidung jedes einzelnen."

Widerspruchslösung beudetet keine Pflicht zur Organspende

Karl Lauterbach hält dagegen: "Es darf keine Pflicht zur Organspende geben. Es ist nur eine Pflicht zu widersprechen, wenn man nicht spenden will." Die Frage sei nicht Selbstbestimmung ja oder nein, "sondern wie wird die Selbstbestimmung ausgeübt. Durch Widerspruch oder durch Zustimmung." Doch die FDP-Politikerin entgegnet, dass in den europäischen Ländern mit Widerspruchslösung, es zum Teil keine erhöhten Spenderzahlen gegeben habe. Bulgarien sie hier ein sehr treffendes Beispiel. Spanien werde zwar als das Vorzeigeland genannt, aber dort habe man ein sehr gutes System, dass die Organsspende in den Krankenhäusern sehr gut regelt.

Viele Ärzte würden die Widerspruchslösung befürworten, meint Lauterbauch. Doch es gebe trotzdem zahlreiche Beispiele, wo Ärzte sagen: "Ich will mir sicher sein, dass der Patient der vor mir liegt, die Organspende auch wirklich wollte", so Aschenberg-Dugnus.