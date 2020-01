- Klöckner: "Muss man jeden Tag Billigfleisch essen?"

Auf der Grünen Woche in Berlin geht es ab Freitag auch um nachhaltige Landwirtschaft. Aktuell sind vor allem die billigen Fleischpreise für die Bauern ein großes Problem. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sieht hier auch die Vebraucher in der Verantwortung.



Der Hähnchenschenkel im Discounter für 2,99 Euro. Fleisch ist und bleibt billig in Deutschland. Daran ändert auch der Bio-Trend nichts. Spätestens beim Wochenendeinkauf kaufen viele lieber billig als grün. Andere können gar nicht anders, als an allen Ecken und Enden zu sparen. Politik muss allen gerecht werden. Den Landwirten, dem Tierwohl, der Umwelt und den Verbrauchern. Kaum zu schaffen, denn bei den Landwirten da stehen sich Öko- und konventionelle Bauern zunehmend unversöhnlich gegenüber.

In Berlin beginnt morgen offiziell die Grüne Woche. Was sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner über das Fleischdilemma der billigen Preise. "In der Gesamtschau kann man sagen, dass die Erwartungen vieler Verbraucher an höchste Tierschutzstandards für so einen Preis überhaupt nicht machbar sind." Bei einer Bauernfamilie kommt für einen Euro der gezahlt werde, lediglich 22 Cent überhaupt dort an. Ein Bauer könne davon nicht leben.

Alle würden unter den billigen Fleischpreisen leiden



Wer leidet an den billigen Fleischpreisen? "Wir alle, wenn wir die Gesamtschau aufmachen", sagt Klöckner. Gut sei, dass wir Verbraucher sensibler geworden sind. "Aber die Erwartungen, die verbale Aufgeschlossenheit unserer Verbraucher geht leider einher mit einer stagnierenden Verhaltensresistenz." Heißt: Viel fordern und billig einkaufen. Irgendwann werde dies nicht mehr funktionieren. Wenn man billig produzieren müsse, um wettbewerbsfähig zu sein, dann hat das Auswirkungen, vor allem auf die Frage, wie Tierhaltung geschieht.

Es sei eben auch eine Frage der Prioritätensetzung. "Muss man jeden Tag Billigfleisch essen? Oder weniger Fleisch und dafür zu höheren Preisen", so Klöckner. Es sei zu einfach zu sagen, die Menschen hätten zu wenig Geld. Die Deutschen würden "nur" zehn Prozent ihres Haushaltseinkommens für Lebensmittel ausgeben. Dieser Anteil sei vor einigen Jahrzehnten wesentlich höher gewesen. Die Frage sei, für was wir Geld ausgeben.

Klare Absage an gesetzliche Preisuntergrenzen



Einer Preisuntergrenze für Fleisch erteilt Klöckner eine Absage. "Wir regeln als Politik grundsätzlich nicht die Preise", sagt Klöckner. "Wir haben ein System, das sich als gut erwiesen hat." Wichtig sei, dass wir alle in einem Boot sitzen. "Was kostet die Erwartung an mehr Tierwohl?" Klöckners klare Antwort: "Mehr."