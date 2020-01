dpa Bild: dpa

Do 16.01.2020 | 15:05 | Interviews

- Einigung zum Kohleausstieg

Bund und Länder haben sich auf Details beim Kohleausstieg geeinigt. Für das Kraftwerk in Jänschwalde in Brandenburg bedeutet das die schrittweise Abschaltung bis 2028. Dirk Schneider aus dem rbb-Studio in Cottbus erklärt den genauen Ablauf.