- Kaufvertrag mit Tesla bis Ende der Woche

Am Mittwoch hat Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach den zuständigen Landtagsausschuss über den letzten Verhandlungsstand mit Tesla informiert. Unser landespolitischer Reporter Dominik Lenz war mit dabei.

Die wichtigste Frage ist nach wie vor, ob der der Kaufvertrag für das zukünftige Fabrikgelände auch von Tesla unterschrieben wurde. Bis Ende der Woche soll die Unterschrift von Tesla vorliegen, berichtet unser Landespolitikreporter. Gestern habe Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach mit Teslas Europachef telefoniert und dieser habe zugesichert, dass der Mutterkonzern in den USA noch diese Woche seine Zustimmung geben will, so Lenz.

Alles geht ungewöhnlich schnell

Gründe für eine Hinhaltetaktik von Tesla sieht Lenz eigentlich nicht. "Man reibt sich eher die Augen, wie schnell das alles hier in Deutschland auf einmal möglich ist“, sagt Lenz. Im Vergleich zu anderen Projekten laufe in Sachen Tesla alles sehr schnell ab. "Vor Weihnachten hat die Landesregierung aber vielleicht auch etwas zu viel Optimismus gestreut“, so Lenz.

Worum noch länger verhandelt wurde, waren die Absicherungen auf beiden Seiten, für den Fall das Tesla doch nicht investiert oder investieren kann. Das wird jetzt in den USA noch einmal gründlich geprüft, vermutet Lenz. Die Zeit drängt trotzdem. Mit Beginn der Vegetationsphase Ende Februar bis Mitte März dürften auf dem angedachten Fabrikgelände keine Bäume mehr abgeholzt werden. "Da möchte man schneller sein“, sagt Lenz.

Tesla geht bewusst ins Risiko



Gelichzeitig läuft das Genehmigungsverfahren noch bis zum 18. März und bis dahin sind auch noch Einwände möglich. Das Tesla jetzt trotzdem schon starten will, sei juristisch korrekt. Das ist ein Risiko, das der Konzern eingehen will, weil man sich dem Anschein nach doch ziemlich sicher ist, sagt unser Landespolitikreporter Dominik Lenz.