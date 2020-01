- Der "Green Deal" als Investitionsbremse?

Die EU-Kommission hat am Dienstag zum ersten Mal konkrete Schritte des "Green Deals" für mehr Klimaschutz präsentiert. Hubertus Bardt vom Institut der deutschen Wirtschaft warnt: Investitionen könnten durch erhöhte Preise und zu viele Regeln abwandern.



Nun steht da ein Versprechen im Brüsseler Schaufenster. Hineingestellt von der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ein Versprechen, an dem sich die EU messen lassen muss: Bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden. Den "Green New Deal" nennt von der Leyen das. Eine Billion Euro will sie dafür mobilisieren. Zieht die deutsche Wirtschaft mit?

Hubertus Bardt, Geschäftsführer des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, sagt, es müsse bei dem Deal vor allem auch um die Rahmenbedingungen gehen: "Frau von der Leyen denkt in der Tat groß. Es ist nicht nur Geld, um das es geht, sondern es geht auch um Regeln und die Standortbedingungen unter denen Unternehmen jeweils investieren können.“

Die Wirtschaft soll in Nachhaltigkeit investieren



Es ist Geld, das nicht nur die EU zahlen will, sondern damit ist auch die Wirtschaft gemeint: Die soll investieren in neue Technologie und Forschung. Dafür soll es Anreize geben. Ist die Wirtschaft überhaupt zu diesem Deal bereit? "Die Wirtschaft ist auf dem Weg zu investieren und sich neu aufzustellen auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft", sagt Bardt. Die Frage, die sich hier stelle, ist: „Tut sie das auch wirklich hier?“. Man dürfe die Rahmenbedingungen nicht über Preise und Regeln derart verschlechtern, dass am Ende zwar investiert wird, aber nicht am Standort Deutschland oder in Europa.

Als Beispiel nennt Brandt die Stahlindustrie, die mit "erheblichen CO2-Preisen belastet ist", das mache es für so eine Branche schwierig zu sagen: "Ich investiere in Deutschland." Hier müsse auch öffentlich unterstützt werden. Doch das Geschäftsmodell deutscher Konzerne ist allzu häufig nicht auf Klimaneutralität ausgelegt. Scheitert der Deal letztlich daran? Bardt sagt: "Kunden in aller Welt haben manchmal andere Vorstellungen als die deutsche Öffentlichkeit." Eine Abwägung finde allerdings in vielen deutschen Unternehmen statt. "Klimaschutz ist in vielen deutschen Unternehmen angekommen."

Nachhaltigkeit könne zum Nachteil werden



Dass Nachhaltigkeit für viele Konzerne ein Wettbewerbsnachteil darstelle, räumt Bardt ein: "Es kann ein Nachteil werden, wenn wir deutlich andere Maßstäbe anlegen als alle anderen." Die Herausforderung sei Industrie- und Klimaschutz zusammen zu ermöglichen.