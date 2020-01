- Autor Nichelmann: "Wir müssen nachbohren"

Vor 30 Jahren wurde der Überwachungsapparat der DDR von seinen Bürgern zerstört. Bis heute wird in vielen Familien nicht über das Thema Stasi-Vergangenheit geredet. Warum das so ist, besprechen wir mit Johannes Nichelmann, Autor des Buches "Nachwendekinder".



Es war ein Moment der Anarchie. Der Herrschaftslosigkeit. Heute vor genau 30 Jahren, dann gab es die DDR noch, mit den alten grauen Männern an der Spitze und dem Spitzelapperat in der Normannenstraße, der Stasi-Zentrale. Heute vor genau 30 Jahren stürmten Tausende diesen Ort der Angst und der Unterdrückung. Die Stasi verlor spätestens in dieser Nacht den Rest ihrer Macht an das Volk. Akten wurden gesichert und später zugänglich gemacht.

Ein Zeichen an die Welt, sagt heute Roland Jahn, der Chef der Stasi-Unterlagen-Behörde. Johannes Nichelmann war in dieser Nacht ein Säugling. 1989 in Pankow geboren, und trotzdem prägte diese Nacht auch sein Leben. Johannes Nichelmann ist heute Journalist beim rbb. Er hat das Buch "Nachwendekinder" geschrieben. War dieser Tag ein großer, auch in seinem Bewusstsein? "Einer von vielen, die auch meine Generation geprägt haben", sagt Nichelmann.

Familiengeheimnisse und prägend für viele Biografien

Diese Stürmung ist bis heute umstritten - einige haben randaliert, viel wichtiger aber die Frage, welche Rolle die Stasi, die damals offiziell schon nicht mehr so hieß, dabei gespielt hat. Welche Schlüsse haben Sie für sich gezogen? Man könne letztlich nur den Zeitzeugen Glauben schenken, obwohl Historiker sagen, es wäre inszeniert gewesen vom Apparat. "Ich bin in dieser Diskussion auch nur der Zuschauer“, sagt Nichelmann.

In seinem Buch geht es auch sehr viel um die Stasi. Um Familiengeheimnisse, die prägend für viele Biografien waren, mit denen er auch bei seinen Lesungen konfrontiert wird. Es sei auch Aufgabe von vielen Familien, das Schweigen zu brechen, um über diese Stasi-Zeit zu reden. "Wir müssen nachbohren, auch wenn es schmerzhaft ist", sagt Nichelmann. Gleichzeitig müsse in der breiteren Gesellschaft ein Raum geschaffen werden, dass Eltern und Großeltern den Mut hätten, darüber zu reden.

Ein bewusster Umgang mit der Vergangenheit



Roland Jahn, der Chef der Stasiunterlagenbehörde spricht von einem Ereignis von Weltrang, weil nach der Stürmung der Stasi-Zentrale heute vor 30 Jahren die Akten zugänglich gemacht wurden. Es sollte Transparenz hergestellt werden, ein bewusster Umgang mit der Vergangenheit. Ist das Konzept nach Nichelmanns Meinung aufgegangen? "Es wächst stetig", sagt er. Erst seit 2012 sei es möglich in die Stasi-Akten von Verwandten Einblick zu bekommen, wenn diese zustimmten. "Ich glaube, dass der Umgang damit noch erst gelernt werden muss."

Die Akten lassen laut Nichelmann auch viel Raum zur Interpretation zu und nicht alles, was darin steht, stimme, sagt er. "Sie wurden schließlich für Geheimdienstmitarbeiter verfasst und nicht für Menschen wie du und ich."