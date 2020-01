- "Das Abkommen war ein reines Placebo"

Deutschland hat auf die Tötung des iranischen Generals Soleimani von Anfang an kritisch reagiert. Die Bundesregierung will weiter auf Diplomatie setzen und am Atomabkommen mit Iran festhalten. Der Historiker Michael Wolffsohn sieht das kritisch. Für ihn sei das Abkommen ohnehin "sinnlos" gewesen.

Die Bundesregierung hält fest am Iran-Atomabkommen - will es unbedingt retten, das bekräftige die Bundeskanzlerin gemeinsam mit Russlands Präsident Putin bei ihrem Besuch in Moskau. Die USA dagegen haben das Abkommen aufgekündigt und spätestens seit der US-Exekution des iranischen Top-General Soleimani wollen die Iraner sich ebenfalls nicht mehr an das Abkommen halte und Uran anreichern.

Michael Wolffsohn war bis 2012 Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Laut seiner Meinung war das Abkommen von Beginn an ein reines "Placebo". "Dieses Abkommen war von vorneherein inhaltlich sinnlos", sagt Wolffsohn. Denn im Grunde ginge das nukleare Aufrüstungsprogramm des Iran weiter. Faktisch sei die nukleare Aufrüstung in den Militäranlagen, die von der Überprüfung im Abkommen ausgenommen waren, weitergegangen.

Tötung von Soleimani mache durchaus Sinn

Trumps Entscheidung, den iranischen General täten zu lassen – lässt das auf eine größere Stategie schließen? "Ja, auch wenn die meisten abstreiten, dass Trump überhaupt eine Strategie habe." Diese Tötung des Generals mache durchaus Sinn. Denn Soleimani sei der Kopf der Expansionsbestrebungen des Iran im Nahen Osten gewesen.

Mit den konventionellen Weisheiten, dass Angriffe von außen die Bevölkerung im Iran vereine, dies sei laut Wolffsohn falsch. Man sehe das gerade im Zuge der aktuellen Massenproteste gegen die iranische Regierung aufgrund des versehentlichen Abschusses einer Passagiermaschine.