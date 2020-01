- Wenn Werbung auf Bewertung trifft

Bewertungsportale haben mittlerweile eine enorme Bedeutung. Der Bundesgerichtshof befasst sich heute mit dem Portal "Yelp" und der Frage, wie deren Bewertungen zustande kommen. Über die Marktmacht solcher Portale haben wir dem Online-Marketing-Experten Axel Zawierucha gesprochen.



Jeder, der im Netz einkauft oder nach dem besten Sushi-Restaurant sucht, findet auch immer entsprechende Bewertungen, Sterne und Kommentare. Das, was andere da an Noten abgegeben, ist ziemlich oft ausschlaggebend dafür, wofür wir uns entscheiden. Solche Bewertungen bedeuten also am Ende bares Geld: Geld, was kommt, oder was ausbleibt.

Eine Fitnessstudio-Betreiberin hat vor dem BGH gegen das Zustandekommen der Bewertungen des Portas Yelp geklagt. Axel Zawierucha ist Geschäftsführer der Online-Marketinagentur "Internetwarriors". Er berät Unternehmen dabei, wie sie ihre Internetpräsenz in Bewertungsportalen und Social-Media verbessern können.

Bewertungsportale beeinflussen die Kaufentscheidung

Zawierucha sagt, dass die Marktmacht solcher Portale für die Unternehmen durchaus spürbar sein könnten: "Sie können sehr wohl ihre Kaufentscheidung beeinflussen." Es gebe Studien, die beweisen, dass bei positiven Bewertungen zehn bis zwanzig Prozent mehr Umsatz möglich seien. Es könne aber auch zu einem deutlichen Wettbewerbsnachteil führen. Wie die Bewertungen zustande kommen sei nicht immer ganz klar.

Bei Yelp funktioniere es so, dass sich Unternehmen durch eine Geldzahlung besser stellen können. Hier gibt es eine Vermischung zwischen Werbung und Bewertung. "Das ist aber dem Verbraucher nicht immer klar", sagt Zawierucha . Letztlich habe der Konsument schon etwas davon, „auf der anderen Seite muss aber klar sein, wie dieser Prozess zustande kommt.“ Bei Yelp fehle die Transparenz.

Unternehmen sollten immer in die Kommunikation gehen



Aber was kann man als Unternehmen tun, wenn man mit den Bewertungen nicht zufrieden ist? Man müsse das prüfen und sich damit auseinander setzen, sagt Zawierucha. Aussitzen bringe nichts. "Man sollte immer in die Kommunikation gehen." Das werde vom Konsumenten positiv bewertet.

In dem konkreten Fall hatte eine Fitnessstudiobetreiberin über 70 positive Kommentare bekommen, trotzdem aber nur eine mäßige Yelp-Note von 2,5. Das Münchner Oberlandesgericht gab ihr Recht. Yelp solle Schadenersatz zahlen. Am heutigen Dienstag fällt das Urteil vor dem Bundesgerichtshof.