- Bartels: "Eine komplexe Herausforderung"

Nachdem die USA den iranischen General Soleimani getötet hatten, war die Empörung auch im Nachbarland Irak groß. Das Parlament dort hat den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert, auch den der Bundeswehr. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Hans-Peter Bartels (SPD) betont, dass die Arbeit der Bundeswehr im Irak durchaus gut angekommen sei.

Heute reist Bundesaußenminister Heiko Maas in die Region. Er fordert nun ausdrücklich Klarheit von der irakischen Regierung, ob sie den Abzug fordert oder nicht. SPD-Politiker Hans-Peter Bartels ist Wehrbeauftragter des Bundestages und sagt: "Deutschland ist dort seit Jahren engagiert. Im Norden in der Kurdenregion gehe es um Ausrüstung der Kurden-Milizen Peschmerga, die ihr Land seit Jahren erfolgreich gegen den IS verteidigt haben." Da sei die Hilfe gut angekommen, so Bartels.

Nahe Osten kein Schwerpunkt der Bundeswehr



Im Zentral-Irak sei man dabei, einen Beitrag zur Ausbildung der irakischen Armee zu leisten. Hier würden sunnitische und schiitische Milizen ausgebildet und integriert. "Eine durchaus komplexe Herausforderung“, sagt Bartels. Ein Abzug der Bundeswehr wäre gerade für die Kurden im Norden ein herber Schlag, da dort allein die Präsenz der Bundeswehr für mehr gefühlte Sicherheit gesorgt hatte.

Aber Bartels betont auch: "Der Nahe Osten ist nicht der Schwerpunkt unserer militärischen Arbeit." Dieser läge mehr in Osteuropa, Afghanistan und in der Sahel-Zone in Afrika. Man leiste aber auch hier einen wichtigen Beitrag, wobei die Truppe mit ihrem recht veralteten Kriegsgerät sich auch am Limit bewege. Ohnehin suche man andere Nationen, "die hier an die Stelle Deutschlands treten würden." Italien wäre hier ein Kandidat, damit sich Deutschland dann verstärkt um die Sahel-Zone kümmern könne.

Viel deutsches Engagement in Mali und Niger

Für die UN-Missionen in Mali und im Niger gibt es bereits viel deutsches Engagement. Die Frage sei laute Bartels: "Wie kann man die noch effektiver machen." Zusammen mit Großbritannien und Frankreich bräuchte man hier mehr miteinander statt nebeneinander, betont der SPD-Politiker.