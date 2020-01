- Fashion Week: Berlin ist nicht Paris

In Berlin beginnt wieder die Fashion Week. Antonella Giannone ist Professorin für Modetheorie in Berlin-Weißensee. Sie glaubt, dass es Nachwuchsdesigner in Berlin besonders schwer haben, auch weil der Stadt das Bewusstsein fehle, eine Modestadt sein zu wollen.

Bis zu 70.000 Fachbesucher werden erwartet zur Berlin Fashion Week, die am heutigen Montag in der Hauptstadt beginnt. Deutsche Designerinnen und Designer präsentieren sich vor allem im Kraftwerk Berlin und für die Szene aus Berlin selbst hat die Senats-Wirtschaftsverwaltung das Projekt Local Heroes aufgelegt.

Was freundlich klingt, könnte aber auch als Armutszeugnis verstanden werden. Braucht es tatsächlich finanzielle Förderung des Landes Berlin, um die eigenen Kreativen am Leben zu halten? Antonella Giannone sagt, es sei ziemlich schwer für den Nachwuchs, Mode zu machen: "Berlin ist eine andere Modestadt." Sie ziehe zwar viele Studierende an, "aber es ist schwierig, dann weiterhin hier zu bleiben und Mode zu machen."

Berlin fehlt die Textilindustrie



Die finanziellen Bedingungen für Kreative würden immer schwieriger. "Berlin musste sich mit der Identität einer Modestadt erst neu erfinden", so Giannone. Hier gebe es keine große Textilindustrie wie etwa in Mailand oder Paris. Außerdem sei es schwierig, in Deutschland zu produzieren. Was sollte also getan werden? Laut der Professorin fehle in Berlin, das Bewusstsein eine Modestadt sein zu wollen – als Teil der kulturellen Identität. Durch politische Unterstützung könnten hier Bedingungen geschaffen werden.

Die Aufmerksamkeit müsse kontinuierlich gewährleistet werden. Nicht nur zu Zeiten der Fashion Week. Im Ausland gebe es ein besonderes Interesse an Berlin, auch wenn die finanziellen Ressourcen nicht vergleichbar sind. "Man muss auf die eigenen Stärken setzen und daraus etwas machen", sagt Antonella Giannone.