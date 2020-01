- Schubert: "Menschen müssen gerettet werden"

Potsdam hat sich im Dezember bereit erklärt, 24 Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist Koordinator des "Bündnisses Sichere Häfen" und sagt: Gesetzmäßigkeiten sollten weiter angepasst werden, damit Menschen auf dem Mittelmeer nicht sterben müssten.



1.291 - das ist die Zahl der Menschen, die allein im vergangenen Jahr ertrunken sind, beim Versuch, mit einem Boot über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Im neuen Jahr ist der Januar noch nicht mal zur Hälfte rum und allein in dieser Zeit sind bereits 16 Menschen ertrunken. Zahlreiche zivilgesellschaftliche, landes- und kommunalpolitische Akteure in ganz Europa wollen dem nicht mehr tatenlos zusehen und setzen sich dafür ein, Menschen aufzunehmen, die aus Seenot gerettet wurden. Sie erklären ihre Städte zu Sicheren Häfen.

Ziel: Mehr Bootsflüchtlinge aufnehmen

Einer von ihnen ist Mike Schubert, Oberbürgermeister von Potsdam. Der SPD-Politiker rechnet mit der Ankunft von 24 Bootsflüchtlingen noch im Januar. Die Menschen seien bereits in Brandenburg in der Erstaufnahme, aber noch nicht in der Stadt angekommen, so Schubert. Man habe sich hier bereit erklärt, diese Flüchtlinge zusätzlich zu den regulären Verteilungen von Flüchtlingen aufzunehmen. Man könne aber nicht direkt aufnehmen.

Die Gespräche mit dem Bund seien allerdings "mühsam". Das "Bündnis Sichere Häfen" habe es mittlerweile geschafft, dass man Ende Januar einen ersten Termin mit dem Bundesinnenministerium habe. "Wohin wir wollen, ist, dass die Möglichkeiten, die das Aufenthaltsgesetz heute schon bietet, auch so ausgelegt werden, dass wir als Kommunen in Absprache mit den Ländern zusätzlich aufnehmen können", sagt Schubert.

Gesetzmäßigkeiten sollten angepasst werden

Warum ist der Prozess so schwierig? Schubert habe das Gefühl, dass man sich ein Stück weit hinter der eigenen Gesetzgebung verschanzen möchte und so tun möchte, als könne man Gesetze nicht anpassen. "Menschen müssen gerettet werden. Aber wenn man sieht, dass das dann nicht funktioniert, dann muss man Gesetzmäßigkeiten anpassen, damit Menschen nicht sterben müssen", sagt Schubert.

Im Vergleich der europäischen Staaten lobt Schubert aber ausdrücklich die Arbeit des Bundesinnenministeriums. Hier gehöre man definitiv zu denen, die Seenotrettung eher befürworten würden.