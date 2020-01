imago/snapshot Bild: imago/snapshot

Mo 13.01.2020 | 13:05 | Interviews

- Berliner Innenausschuss sieht Böllerverbot als vollen Erfolg

Knallerbsen waren erlaubt am Alexanderplatz und in der Pallasstraße in Schöneberg, Wunderkerzen auch, Böller und Raketen waren dagegen verboten. Der Innenausschuss hat auf seiner Sitzung am Montag ein durchweg positives Fazit zu den Böllerverbotszonen in Berlin gezogen, berichtet unsere Reporterin Nina Amin.