- Anwalt: "Der Richterprotest ist eine offenen Machtprobe"

Aus Protest gegen eine tiefgreifende Justizreform marschieren am Samstag 1000 polnische Richterinnen und Richter durch Warschau. Ullrich Schellenberg vom Deutschen Anwaltsverein erläutert die Hintergründe und die Beteiligung des Anwaltsvereins.

Das Gesetz alleine sei nicht das Kernproblem, so Schellenberg. Vielmehr handele es sich um "eine lange Reihe von Versuchen, mit denen die Regierung die Unabhängigkeit der Justiz in Polen massiv angreift."



Die Neuregelung sieht vor, dass Richter mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, eines Gerichts oder einer Kammer infrage stellen. Auch dürfen sie sich nicht politisch betätigen und müssen angeben, in welchen Berufsorganisationen und Bürgerinitiativen sie aktiv sind. Die EU-Kommission, das UN-Menschenrechtsbüro und viele Polinnen und Polen kritisieren das Gesetz.



Offene Machtprobe

Der aktuelle Gesetzentwurf muss noch die zweite Kammer des polnischen Parlaments passieren. Hier sieht Schellenberg Möglichkeiten für eine Entschärfung des Gesetzentwurfes. Zudem werde der Deutsche Anwaltsverein eine Anhörung Mitte Januar in Polen begleiten und inhaltlich unterstützen.



Gehen die Richterinnen und Richter am Samstag in Robe auf die Straßen, zeuge das von einer "offenen Machtprobe, die im Moment zwischen der Regierung und der Justiz läuft", so Schellenberg: "Europa muss jetzt handeln." Den Polinnen und Polen ist die Mitgliedschaft in der EU sehr wichtig – nach Schellenberg müsste noch deutlicher formuliert werden, dass ein Angriff auf die Justiz jedoch damit unvereinbar sei.



(mit Informationen von tagesschau.de)