imago images / Panthermedia Bild: imago images / Panthermedia

Sa 11.01.2020 | 07:24 | Interviews

- Ab ins Ausland: Jugendbildungsmesse in Berlin

Highschool-Jahr in den USA, Au pair in Frankreich oder lieber Work and Travel in Neuseeland? Nach der Schule zieht es junge Leute in die weite Welt. Was sich lohnt und was es kostet, weiß Projektkoordinator Marcus Grobe von der Jugendbildungsmesse JuBi, die am Samstag in Berlin stattfindet.

Auslandsaufenthalte seien weiterhin sehr beliebt. Dabei sei der Zeitpunkt entscheidend. Während der Schulzeit bietet sich ein Highschool-Jahr in englischsprachige Ländern an. Nach der Schule sei ein Work and Travel möglich – beispielsweise nach Australien oder Neuseeland. Freiwilligendienste fänden hingegen eher in Ländern Asiens und Afrikas statt, so Grobe.



Für wen Geld eine Rolle spielt, der kann den Auslandsaufenthalt mit Work and Travel-Programmen oder als Au pair abfedern. Auch staatlich geförderte Freiwilligendienste seien finanziell empfehlenswert, so Grobe. Ein Schüleraustausch kostet hingegen mehrere Tausend Euro – hier gibt es die Möglichkeit auf Stipendien oder Auslands-Bafög. Interessierte sollten sich intensiv über Unterstützung informieren.



Vom Auslandsaufenthalt sollte man realitische Erwartungen haben, sagte Grobe. Vielen Teilnehmern gehe es primär darum, etwas zu erleben, um gute Betreuung, aber auch einmal über den eigenen Tellerrand zu schauen. Bei Hilfsprojekten sei eine Dauer von sechs bis zwölf Monaten lohnenswert, so der JuBi-Projektkoordinator – dadurch haben beide Seiten etwas von dem Austausch.