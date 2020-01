- Heidt (FDP): "Türkei ist nicht bereit, deutsche Spielregeln anzuerkennen"

Außenminister Maas verhandele seit Monaten mit der Türkei über die geplanten Schulen, so Heidt: "Er gibt aber keine Informationen preis." In einem Interview hatte Heiko Maas die Bedingungen für die geplanten Schulen genannt: Sie müssten sich an die Bildungsgesetze der Bundesländer halten und von der Schulaufsicht kontrolliert werden. Dazu sagt Heidt: "Wenn es so klar und einfach wäre, warum sagt er dann nicht, wie der Stand der Dinge ist?"

"Erdoğan versucht, Maas über den Tisch zu ziehen"

Die Erklärung für das Zurückhalten der Information liege seiner Ansicht nach daran, "weil die Türken eben nicht bereit sind, die deutschen Spielregeln anzuerkennen" so der FDP-Politiker, der Obmann seiner Partei für Menschenrechte ist. Der türkische Präsident sei kein Demokrat "und deswegen glaube ich, dass Erdoğan versucht, den guten Kollegen Maas über den Tisch zu ziehen", so Heidt, der einen massiven Einfluss der Türkei befürchtet.

"Kein politischer Einfluss und deutsche Sprache wichtig"



Die bisherigen türkischen Schulen in Deutschland werden etwa von Vereinen betrieben. Diese Kooperationen liefen nach den Spielregeln, so Heidt. Dort gäbe es auch keinen politischen Einfluss.

Schulen, die von Frankreich oder Spanien betrieben werden, sieht der Politiker weniger kritisch, da sich diese an die Spielregeln hielten: "Das fällt ihnen auch leichter, weil wir die gleichen Werte teilen."



Über die geplanten türkischen Schulen müsse weiter verhandelt werden. Dabei wünscht sich der Politiker mehr Offenheit und Transparenz.