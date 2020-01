- Iran und die EU: Mehr Vorteile für die Iraner schaffen

Am 8. Mai 2019, genau ein Jahr nach der Entscheidung Trumps zur Aufkündigung des Abkommens, beginnt Teheran seinerseits mit einem Rückzug in Etappen. Als erstes erhöht der Iran die Produktion von niedrig angereichertem Uran und überschreitet Anfang Juli die vereinbarte zulässige Menge von 300 Kilogramm.

Nur eine Woche später erhöht der Iran zudem den Anreicherungsgrad von Uran. Waren im Atomabkommen 3,67 Prozent als zulässig vereinbart, so nennt die Führung nun 4,5 Prozent als Höchstmarke. Auch dieser Anreicherungsgrad ist allerdings weit entfernt von den 90 Prozent, die zur Herstellung von Atomwaffen erforderlich sind.

Im September 2019 kündigt Teheran die vereinbarte Begrenzung bei nuklearer Forschung und Entwicklung auf. Der Iran sieht sein Vorgehen durch eine Klausel in dem Abkommen gedeckt, die es ihm im Fall der Wiedereinsetzung von Sanktionen erlaubt, die eigenen Verpflichtungen zu reduzieren.

Am 7. November gibt Teheran die vierte Etappe der Reduzierung seiner Verpflichtungen bekannt - die Uran-Anreicherung in der unterirdischen Anlage in Fordo soll wieder aufgenommen werden.

Am 5. Januar 2020, zwei Tage nach der gezielten Tötung des einflussreichen iranischen Generals Kassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff im Irak, gibt der Iran die "fünfte und letzte Phase" des Rückzugs aus dem Atomabkommen bekannt. Künftig will sich der Iran nicht mehr an die Begrenzung der Zahl der Zentrifugen zur Urananreicherung halten. Die Zahl der Zentrifugen war durch das Atomabkommen von mehr als 19.000 auf 5060 gedrosselt worden.