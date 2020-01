- "Bildungsabkommen mit der Türkei ist nicht abwegig"

Die Türkei kann nach Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nur dann wie geplant drei Schulen in Deutschland gründen, wenn diese deutschem Recht unterliegen. Die Schulen müssten sich an die Bildungsgesetze der Länder halten und von der Schulaufsicht kontrolliert werden, sagte Maas am Freitag im RTL/ntv-Interview. "Wenn die Schulaufsicht Zugriff hat, dann kann man darüber konstruktiv mit der Türkei sprechen." Er sicherte zu: "Es würde nie ein Raum werden, in dem Dinge unterrichtet werden können, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen." Der eigentliche Grund sei: "Es gibt deutsche Schulen in der Türkei, und die Türkei erhebt den Anspruch ähnlich in Deutschland behandelt zu werden."

Zuerst hatte die "Süddeutschen Zeitung" (Freitag) darüber berichtet, dass die Bundesregierung und die Türkei über ein Abkommen verhandeln, das der Türkei die Gründung von Schulen in Deutschland ermöglichen soll. Analog zu den drei deutschen Auslandsschulen in Ankara, Istanbul und Izmir seien Standorte in Berlin, Köln und Frankfurt am Main im Gespräch, wo jeweils viele türkische und türkischstämmige Menschen leben.

Quelle: dpa