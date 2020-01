- Siemenscampus 2.0 - "Ein ausgezeichnetes Ergebnis"

Grünflächen, Wohnraum und moderne Industriearchitektur - das soll der neue Siemenscampus hergeben. Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis

"Das Ergebnis ist ein ganz ausgezeichnetes und es war nicht unbedingt zu erwarten, dass viele der Anforderungen, die wir gestellt so gut realisiert werden können", sagt Helmut Kleebank, Bezirksbürgermeister in Berlin-Spandau. Mit dem Ergebnis könnten nun Detailfragen geklärt werden.

Der Entwurf biete eine robuste Struktur, "die uns viele Möglichkeiten öffnet und die vor allen Dingen so viele Möglichkeiten öffnet, dass der Standort und das Quartier auch in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren noch attraktiv ist", so Kleebank.

CO2-Freiheit und autonomes Fahren

Eine der bohrenden Fragen dabei wäre auch die Klimafrage: Wie die CO2-Freiheit erreicht werden solle, müsse geklärt werden. Oder auch, wie autonomes Fahren und Mobilitätshubs vorangebracht werden könnten. Alles sei auf die Zukunft ausgerichtet. Noch stehe daher nicht fest, welche Möglichkeiten sich realisieren lassen.

Die Befürchtung, dass sich in Spandau nun alles nur noch um den Siemenscampus drehen werde, teilt er nicht. "Auf der Strecke bleiben wird meiner Meinung nach nichts", betont er. Denn die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in diesem Projekt federführend sei. "Es hat natürlich Auswirkungen auf Gesamtberlin", sagt der Bezirksbürgermeister.

Wohnen im Siemenscampus

Auf dem Gelände sollen auch über 2000 Wohnungen entstehen. "Wir sind uns einig, dass 30 Prozent mietpreisgebundener Wohnungsbau entstehen soll", so Kleebank. Um einem extremen Mietenanstieg zu verhindern, schlägt er vor, dass das Gesamtprojekt von den städtischen Wohnungsunternehmen übernommen werde.