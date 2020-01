- Nahostkenner: Iran und USA weiterhin in Eskalationsspirale

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich weiter zu. Dr. Volker Perthes ist Direktor der "Stiftung Wissenschaft und Politik". Eine Entspannung im Konflikt sieht er noch nicht: Noch immer befänden sich Iran und die USA in einer Eskalationsspirale.



In der Nacht zu Donnerstag sind im Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad erneut Raketen eingeschlagen. "Wie es scheint sind es Raketen von lokalen irakischen Milizen auf Einrichtungen, die auch von Amerikanern genutzt werden", sagt Perthes. Denn auch die irakischen Milizen seien mit dem Tod des irakischen Milizenführers Abu Mehdi al-Muhandis bei der Tötung des iranischen Generals Soleimani getroffen worden.

Eskalationsspirale besteht fort

Nach wie vor befänden sich der Iran und die USA in einer gefährlichen Eskalationsspirale, sagt Perthes. "In beiden Hauptstädten – in Teheran und in Washington – gibt es Leute, die wissen, dass man den richtigen Moment finden muss, um aus einer Eskalationsspirale wieder auszusteigen", so der Nahostkenner. Und das sei am Mittwoch passiert.

Mit den Angriffen auf die US-Basen im Irak, hätten sie Iraner ihren Vergeltungsschlag ausgeübt, gleichzeitig aber auch erklärt, ihre Vergeltung sei damit abgeschlossen. Auch die Amerikaner hätten wie erwartet reagiert, "indem sie nicht weiter eskaliert haben".

Beide Führungen vorerest zufrieden

"Für die politische Position Trumps ist das sicherlich ein Erfolg", sagt Perthes. Sowohl die iranische, als auch die amerikanische Führung hätten ihr Gesicht wahren können und seien damit vorerst zufrieden. "An dem grundlegendem Konflikt zwischen den USA und Iran hat sich allerdings nichts geändert", betont er. Die USA führe weiterhin einen Wirtschaftskrieg gegen den Iran. Und der Iran habe keine andere Möglichkeit als asymmetrisch zu reagieren.

Zur Deeskalation gehörten jetzt auch dritte Akteure: „Dazu gehören die Europäer, dazu gehören die arabischen Golfstaaten. Dazu gehören auch China, Japan und Korea – die größten Importeure von Öl aus der Region.“