imago images / Michael Schick Bild: imago images / Michael Schick

Do 09.01.2020 | 09:05 | Interviews

- Bildungsexpertin: Inklusion in Berlin ist eine Erfolgsgeschichte

Dank Inklusion können Kinder auch mit geistigen oder körperlichen Behinderungen am Unterricht an Regelschulen teilnehmen. Das klappt nicht immer reibungslos. Bildungsexpertin Sybille Volkholz sieht die Inklusion in Berlin dennoch als Erfolgsgeschichte.