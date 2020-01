- Weniger Stickstoffdioxid in Berliner und Brandenburger Luft

Für die Recherche wurden Daten vom Umweltbundesamt ausgewertet. Und diese zeigen: Im Jahr 2019 ist an allen 17 Berliner und allen 23 Brandenburger Luftqualitätsmessstationen weniger Stickstoffdioxid im Jahresschnitt gemessen worden als noch ein Jahr zuvor.

In Berlin wurden lediglich in der Silbersteinstraße und in der Karl-Marx-Allee höhere Jahresmittelwerte über dem zugelassenen EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gemessen.



In Brandenburg wird der Grenzwert an keiner Messstelle überschritten, auch nicht in Potsdam.