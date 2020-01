- Nach Angriff auf US-Basen: "Spirale wird sich weiter drehen"

Der Iran hat in der Nacht zu Mittwoch zwei US-Militärstützpunkte im Irak angegriffen - als Vergeltungsschlag nach der gezielten Tötung des iranischen Top-Generals Soleimani durch die USA. Nahostexperte Daniel Gerlach rechnet mit einer Antwort Amerikas.



"Das ist natürlich schon ein ziemlich harter Schlag, ein militärisches Ziel im Irak anzugreifen", so Daniel Gerlach. Der Schlag sei kein Zeichen der Deeskalation, dennoch maßvoll. Denn man habe Tote von amerikanischer Seite in Kauf genommen, allerdings nicht direkt auf sie gezielt, erklärt der Chefredakteur des Magazins Zenith. Der Iran habe "den Ball wieder ins amerikanische Feld zurückgespielt."

"Beide Seiten sagen ja, sie wollen keinen offenen Krieg", sagt Gerlach und weiter: "Aber, das bedeutet, dass beide Seiten sich immer ein Ziel suchen, um wieder ihrerseits Vergeltung zu üben und zu zeigen, dass sie stark sind."

Amerikas Reaktion auf den Schlag

"Ich rechne damit, dass die Amerikaner darauf antworten werden". Dabei sei es ratsam, dass der Militärberater und der Sicherheitsberater Trumps nicht drei Optionen vorlegen, "von denen er dann möglicherweise die schlechteste, die dümmste oder die gefährlichste auswählt. Denn damit muss man hier rechnen."

Sowohl die Amerikaner als auch die Iraner haben laut dem Nahostexperten militärische und sicherheitspolitische Interessen in der Region. Der Iran sei dabei bereit, Verluste in Kauf zu nehmen. "Deswegen rechne ich damit, dass sich die Spirale noch weiter dreht", so Gerlach.