- Umweltministerin Schulze fordert zum Umdenken auf

Die CO2-Emissionen in Deutschland sind 2019 gesunken. Das zeigen Zahlen der Denkfabrik "Angora Energiewende" vom Dienstag. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht besonders bei spritlastigen Autos noch Nachholbedarf.

"Was man daran sieht und das ist mal eine positive Nachricht, dass der Klimaschutz wirkt, den wir jetzt machen", sagt die Umweltministerin. Schon das zweite Mal in Folge habe es diese Fortschritte gegeben.

Ergebnisse nicht von der Politik gemacht?

Der Studie zufolge seien die Zahlen aber auch deswegen zurückgegangen, weil die Strompreise angestiegen sind und auch weil sich der Klimawandel schon jetzt bemerkbar macht und beispielsweise für wärmere Winter sorgt. Doch auch die Klimapolitik habe ihren Beitrag geleistet. Die Preisanhebung des Kohlstroms sei ein entscheidender Faktor, meint Schulze.

Und auch, dass die Alternativen attraktiver werden. "Im Energiebereich sind wir schon gut, das muss weitergehen", betont sie. Denn: "Wir haben viel zu viel Zeit verloren beim Aufbau der erneuerbaren Energien."

Problemzone: Verkehr

Trotzdem sagt sie auch, dass im Verkehrsbereich noch viel geschehen müsse. Denn hier gingen die Emissionen nicht nach unten, sondern nach oben. "Wir fahren alle dickere Autos, Autos, die viel mehr Sprit verbrauchen", sagt Schulze. Diesem Trend müsse entgegen gewirkt werden. "Es muss so sein, dass das nächste Auto ein sparsameres wird, eins was weniger Sprit verbraucht, am bestern gar keinen mehr", so die SPD-Politikerin.

Dabei solle auch das Klimapaket helfen: "Wir werden die Pkw-Steuer verändern", gibt sie als Beispiel. Hinzu kämen finanzielle Unterstützungen für E-Autos. Sie betont dabei auch: "Wir haben auch gesagt, wir werden jedes Jahr nachsteuern."

Windenergie soll stärker werden

Es gehe aber nicht nur, um den Ausstieg – beispielsweise aus der Braunkohle, sondern auch darum, zeitnahe funktionierend Alternativen zu festigen. Besonders die Windenergie bringe viele Sorgen mit sich: "Viele – gerade im ländlichen Raum – sind nicht so froh, über die Windkraftanlagen. Wir werden sie aber brauchen", betont Schulze.