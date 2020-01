- Dekarbonisierung – Deutschlands wirtschaftliche Herausforderung

Eine der größten Herausforderungen der deutschen Wirtschaft sei die sogenannte Dekarbonisierung – die Entkopplung der Industrie vom CO2-Ausstoß. Dabei sollen jedoch gleichzeitig Wohlstand und der industrielle Kern Deutschlands erhalten bleiben, so Dullien.



Es sei wenig zielführend, Betriebe einfach zu schließen, um Emmissionen zu vermeiden, sagte der Wirtschaftsexperte. Vielmehr müssten Arbeitplätze erhalten und ausgebaut werden, aber auch eine Bepreisung auf CO2 und neue Technologien hält er für sinnvoll.



Mittelfristig wird es jedoch zu einem Stellenabbau in der Automobilbranche kommen. Denn die E-Mobilität brauche weniger Beschäftigte, als heute in der Automobilbranche arbeiten, so Dullien.



450 Milliarden Euro müsten zusätzlich über zehn Jahre lang in Bildung, digitale Netze und Infrastruktur investiert werden, so Dullien, damit Deutschland zukunftsfest wird. Er wünscht sich unter anderem, dass der Fern- und Güterverkehr, aber auch der Nahverkehr besser werden. Auch die Digitalisierung kann helfen, beispielsweise Arbeit und Meetings dezentral zu organisieren, wodurch sich CO2 durch Reisen sparen ließe, so Dullien.