- Ex-Israel-Botschafter: "Iran hat keine Chance gegen uns"

Avi Primor, ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland und Vorsitzender der israelischen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Warnungen des israelischen Premierministers Netanjahu nimmt er nicht zu ernst: "Netanjahu warnt uns vor dem Iran seit Jahrzehnten. Aber ich glaube nicht, dass der Iran wirklich so einen Plan hat, das kann sich der Iran auch nicht so sehr leisten", sagt Primor.

Modell der gegenseitigen Abschreckung

Israel sei sich bewusst, dass der Iran angreifen könnte, aber "der Iran weiß, dass wir zurückschlagen können und, dass wir mächtig genug sind", betont der ehemalige israelische Botschafter. Die Iraner seien sich dessen bewusst, "weil wir zurückschlagen können, auch wenn wir sehr klein sind."

Genauso seien sich die Iraner bewusst, dass sie "in Wirklichkeit gegen die Vereinigten Staaten machtlos sind", fügt Primor hinzu. Die Amerikaner könnten so sehr zurückschlagen - könnten den Iran eigentlich zerstören.

Zweifel an Iraks Entscheidung

Auch in Bezug auf die irakischen Absichten, ausländische Truppen des Landes zu verweisen, äußert der ehemalige israelische Botschafter seine Zweifel. "Ich bin nicht sicher, ob die Iraker das wirklich wollen." Der Irak sei ein gespaltenes Volk, mit Sunniten und Schiiten. "Selbst die Schiiten stehen nicht immer auf der Seite des Iran", meint Primor.