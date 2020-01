- Politexperte Filzmaier: "Koalitionsfreier Raum ist eher Symbolpolitik"

Österreich hat eine neue Koalition an der Regierungsspitze: Künftig regiert die konservative ÖVP zusammen mit den Grünen. Politikwissenschaftler Peter Filzmaier erklärt, warum die Idee des "koalitionsfreien Raums" eigentlich eine Mogelpackung für Österreich ist.



"Koalitionsfreier Raum" - dieser Begriff des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz hat für Wirbel gesorgt. Dahinter steckt, dass sich weder die konservative ÖVP noch die Grünen in ihrer neuen Koaliton an eine Fraktionsdisziplin im Parlament halten müssen. Besonders bei Migrationsfragen soll dieses Prinzip gelten.



In der österreichischen Bundesverfassung steht jedoch bereits das "freie Mandat" – Abgeorndete stimmen nach eigenem Gewissen ab. "Man kann also streiten, ob das mehr Symbolik ist oder in Konfliktfällen zu einem mindestens kräftigen Koalitionskrach führt", so Filzmaier.



Mogelpackung "koalitionsfreier Raum"

Kommt es beispielsweise in der Asylpolitik zu keiner Einigung, könnte sich Kurz eine Mehrheit bei der FPÖ suchen – dies sei aber eine "Ultima Ratio", sagte Filzmaier. Praktisch gäbe es noch etliche Gespräche, die der Bundeskanzler zuvor mit dem Koalitionspartner führen müsste. Filzmaier ergänzt: "Wenn alle diese Schritte vorher versagen, dann hat die Koalition so oder so ein großes Problem."



Das Modell ist auch in gewisser Weise eine Mogelpackung, sagt Filzmaier: "Das freie Mandat würde eine vorgegebene Parteilinie so oder so ausschließen."



Koalitionen bräuchten prinzipiell einen gewissen Grundkonsens – denn zum einen erwarteten die Wählerinnen und Wähler ein bestimmtes Programm für das sie gestimmt haben. Andererseits muss auch beispielsweise in Finanzfragen Einigkeit herrschen, denn sonst ist die Koaliton faktisch keine mehr, sagt der Politexperte.