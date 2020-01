- Klimaexpertin: "Über den Preis lassen sich Emissionen senken"

Dass die Emissionszahlen 2019 so stark gesunken sind, sei erst einmal ein gutes Zeichen, so Knopf. Allerdings habe vorrangig der Stromsektor für die gesunkenen Zahlen gesorgt. Im Verkehrsbereich seien die Emissionen sogar angestiegen. "Es liegt noch ein anstrengendes Jahr vor uns", sagte Knopf.



Hauptmotor der Veränderung sei der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel. Dieser wirkt direkt auf deutsche Kohlekraftwerke. Im vergangenen Jahr stieg der Preis stark an, dadurch wurde Kohle aus dem Markt gedrängt. Der Überraschungsfaktor daher, als dass sich der Preis im europäischen Emissionshandel eher unvorhersehbar entwickelt.



Der Senkung der Werte sei nicht auf die Politik der Bundesregierung zurückzuführen, sagte Knopf. Vor allem im Verkehrs- und Wärmesektor sieht sie noch dringenden Handlungsbedarf. Der Emissionshandel des Klimapakets sei also der richtige Schritt, denn die Agora-Studie zeige: "Der Preis schafft es, die Emissionen zu senken", so Knopf. Zusätzlich brauche es mehr Druck bei der Windenergie, denn momentan bremse man sich dabei selbst aus. Allein die Senkung der Emissionen garantierte noch keine Einhaltung der Klimaziele für 2020 oder 2030, sagte die MCC-Geschäftsführerin.