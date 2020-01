- Wadephul: "Die meisten deutschen Soldaten bleiben im Irak"

"Wir haben die Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte ausgesetzt wegen der Gefährdungslage – die es ganz eindeutig gibt", erklärt Wadephul. Jene Soldaten, die derzeit keiner ausbildenden Tätigkeit nachgingen, würden daher nach Jordanien verlegt.

Soldaten bleiben in Erbil

Entscheidend sei aber, dass der große Teil des Kontingents in Erbil im Irak bleibt, sagt der CDU-Politiker. Dort gäbe es bisher keine Gefährdungslage. Der Einsatz gegen den Islamischen Staat würde fortgesetzt.

Sollte die irakische Regierung nun dem Parlament folgen und den Abzug aller ausländischen Gruppen aus dem Land beschließen, werde sich auch die deutsche Bundeswehr an diesen Beschluss halten: "Wir sind nur dann in einem Land, wenn wir dort auch willkommen sind", sagt Wadephul. Noch stehe auch die deutsche Regierung mit der irakischen Regierung in Gesprächen.

Wadephul meint auch, dass sich dieser Schritt hauptsächlich gegen die USA richtet: "Ob wir davon umfasst sind, ist unklar", sagt er. "Wir sind auch weiter interessiert, diesen Einsatz fortzuführen, denn den IS-Terror ist ja kein bisschen ungefährlicher geworden." Schließlich diene der Einsatz dem Kampf gegen den Islamischen Staat. Am Ende sei es auch im eigenen Interesse den Kampf fortzusetzen, um keine weiteren Flüchtlingswellen entstehen zu lassen.

Kritik an USA

Wadephul übte zugleich deutliche Kritik am Vorgehen der US-Regierung und der Tötung des iranisichen Generals Soleimani: "Der Anschlag hat einen Militär getroffen, der für sehr viel Unheil gesorgt hat. Aber das rechtfertigt nicht so einen Anschlag – schon gar nicht in einem souveränen Staat", sagt Wadephul. Vor allen Dingen sei die Auswirkung dieses Anschlages hochproblematisch: "Dieser Anschlag hat nicht für mehr Sicherheit, sondern für mehr Unsicherheit gesorgt." Auch Europa stehe somit mehr Gefahren gegenüber: "Das zeigt eigentlich auch wieder, dass wir uns sicherheitspolitisch auch von den Vereinigten Staaten unabhängiger machen müssen."