imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Mo 06.01.2020 | 06:45 | Interviews

- "US-Attentat und seine Folgen sind ein Geschenk an den IS"

Das irakische Parlament hat am Sonntag für einen Abzug der im Land stationierten US-Soldaten gestimmt. Auslöser war die Tötung des iranischen Generals Soleimani. Der IS und das pro-iranische Lager im Irak profitierten davon am meisten, meint Auslandskorrespondent Carsten Kühntopp im Interview.