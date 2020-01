- #MeToo in Deutschland: Schwerwiegende Schweigekultur

Regisseurin Barbara Rohm ist Vorstandsmitglied von Themis, die Vertrauensstelle für Frauen und Männer aus Film, Fernsehen und Theater, die sexuelle Gewalt und Belästigung erlebt haben.

"Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir jetzt ein klares Zeichen bekommen, dass so ein Verhalten nicht geduldet wird und dass es ganz klar Konsequenzen haben muss, wenn ein Machtmissbrauch stattfindet – gerade in Form von sexueller Belästigung", sagt Rohm. Doch die Prominenz des Weinstein-Prozesses könnte auch von der Bedeutung des Problems ablenken, fürchtet Rohm. "Er lenkt auch davon ab, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein weitverbreitetes Phänomen ist."

"Schwerwiegende Schweigekultur"

Ein großes Problem sei auch, dass im Falle von sexueller Belästigung und Gewalt oft nur ein Bruchteil eine Beschwerde an ihr Unternehmen gereicht hätte. "Das zeigt, dass es nach wie vor schwierig ist ihr Schweigen zu brechen und dass wir es mit einer wirklich schwerwiegenden Schweigekultur zu tun haben." Es müsste nun daran gearbeitet werden, warum es dieses große Schweigen gebe.

Ursprung des Problems

"Die allergrößte Angst der Betroffenen ist eigentlich diese Angst vor Kontrollverlust", erklärt Rohm. "Wenn ich eine Beschwerde einführe, welche Maschinerie geht dann an, was passiert dann? Habe ich dann noch Einfluss darauf?", seien die Fragen, die die Betroffen sich stellten, meint die Regisseurin. "Die zweite große Angst, ist die Angst vor Öffentlichkeit", betont Rohm. "Niemand möchte, dass diese oft sehr intimen Dinge jetzt öffentlich besprochen werden." Diese Ängste beständen aber auf beiden Seiten – nicht nur auf Seiten der Betroffenen.

Deutschland fürchtet sich noch vor dem Schritt in die Öffentlichkeit



Daher seien die Betroffenen in Deutschland noch nicht so weit, den Schritt vor Gericht oder in die Öffentlichkeit zu gehen. "Wir stehen an einem ganz anderem Punkt", sagt Rohm. "Ich hoffe, dass die Zeit bald gekommen ist, aber vorher muss noch viel politische präventive Arbeit geleistet werden."