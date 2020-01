- Neue Task Force – Nadelstiche gegen Geldwäsche

Ab Montag gibt es eine spezielle Task Force beim Landgericht Berlin, die Notare überprüfen soll. Die Task Force soll sich mit Fällen beschäftigten, in denen es Verdachtsmomente auf Geldwäsche gibt. Dies können beispielsweise hohe Barzahlungen bei Immobilienkäufen sein. Das Geld stammt unter anderem aus Kriminalität, aber auch Steuerbetrug.



Seit Anfang 2020 sind Notare verpflichtet, Verdacht auf Geldwäsche im Immobilien- und Grundstücksbereich zu melden. Die Verschwiegenheitspflicht der Notare wurde deshalb gelockert.



Hansen sagte, die derzeitige Task Force sei zu klein, da es gut 670 Notare in Berlin gebe, die zahlreiche Fälle verwalten. Die genauen Summen der Geldwäsche in der Immobilienbranche sind nicht bekannt. Angenommen wird jedoch, dass ein Drittel der Geldwäscheumsätze im Immobilien- und Grundstücksbereich gemacht werden. Deutschland sei mit seiner Bargeld-Politik weiterhin ein Paradies für Geldwäsche, lautete eine Kritik von politischer Seite. Von bundesweit 77.252 Verdachtsfällen im Jahr 2018 kamen nur acht Meldungen zur Geldwäsche von Notaren, die meisten Hinweise gaben Banken, sagte Hansen.