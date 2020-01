- CSU-Klausur: Strafmündigkeit für U14-Jährige

Die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft wachse immer weiter an, meint Müller. Daher sei bei der Klausur auch die Strafmündigkeit von Unter-14-Jährigen ein Thema. Müller sagt dazu: "Wir schlagen vor, dass man auch im Einzelfall entscheidet, ob junge Erwachsene tatsächlich herangezogen werden können und bestraft werden können." Gleichzeitig gelte dann auch, dass auch bei 18- bis 21-Jährigen immer das Erwachsenenstrafrecht gelte – es sei denn, man komme in der Einzelfalluntersuchung zu einem anderen Ergebnis.

"Wir brauchen Antworten"

"Uns geht es um schwere Gewaltverbrechen", so Müller. "Ich finde da brauchen wir dafür auch eine Antwort", betont er weiter. Eine Antwort könne dann eben auch sein, dass schwere Straftaten altersunabhängig bestraft werden könnten.

Dass die AfD ähnliche Forderungen stellt – nämlich die Strafmündigkeit ab 12 Jahren – sieht er nicht als Hindernis. "Es sollte uns – als Volkspartei CSU – nicht daran hindern, solche Überlegungen genauso anzustellen."

Modernes Beleidigungsstrafrecht

Weiterhin sieht die CSU vor, soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter stärker in die Justiz zu ziehen. Schon der Gesetzentwurf des Justizministerin Christine Lambrecht, SPD, sieht ähnliche Maßnahmen vor. "Sicherlich geht unser Vorschlag da nochmal ein Stück weiter. Wir brauchen insgesamt ein modernes Beleidigungsstrafrecht, das auch die Strafbarkeit von entsprechenden Taten im Internet klarstellt."