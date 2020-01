- Iran-Experte: "Soleimani hat Krieg und IS vom Iran ferngehalten"

Bei der breiten Bevölkerung war General Soleimani durchaus beliebt, denn er habe durch seine Interventionen den sogenannten "Islamischen Staat" von den Territorien des Iraks und Irans ferngehalten, sagte Tabatabei. Ebenso hätten seinen Drohgebärden gegenüber den USA den Krieg vom Land ferngehalten. Es sei "ein Fakt, dass durch diese Art der Operation [von Soleimani] iranisches Territorium sicher geblieben ist", sagte der Geschäftsführer von Carpo, dem Center for Applied Research in Partnership with the Orient.



"Bei aller Kritik für die Revolutionsgarden (...), war die Figura von Soleimani für die Wahrung der Sicherheit im Iran sehr sehr wertvoll", so der Iran-Kenner. Dieses Ansehen hätte auch zu seiner Beliebtheit geführt. Die Revolutionsgarden werden zwar auch im Land kritisch gesehen, denn sie mischen sich in vielen Bereiche der Innenpolitik ein. Doch die Menschen, so Tabatabei, unterschieden zwischen dieser Einmischung und der geschätzten Figura des Generals.



Seine Prognose: Kurzfristig werde der Iran versuchen, US-Amerikaner zu gefährden, langfristig wird der Iran versuchen, Amerikaner aus der Umgebung zu vertreiben – wie derzeit im Irak. Die Tötung Soleimanis habe die traditionelle Bindung zwischen dem Irak und Iran sogar noch gestärkt, so Tabatabei.