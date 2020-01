- Parken in Berlin: 220 statt zehn Euro jährlich

Ingmar Streese ist Staatssekretär für Verkehr in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. „Berlin möchte Lebensqualität im öffentlichen Raum weiter erhöhen“, sagt Streese. Die gesellschaftlichen Bedürfnisse hätten sich in den letzten Jahren gewandelt: „Da passen Gebühren von zehn Euro im Jahr […] nicht mehr so richtig ins Bild“, so Streese. Daher denke auch Berlin darüber nach, eine Anhebung der Parkgebühren zu erheben.

Warum das bisher noch nicht passiert ist? Streese meint, die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung hätte da Priorität. Derzeit würden die Bezirke daran arbeiten, 75 Prozent der Innenstadtfläche zur Parkraumfläche umzuwandeln. „Wir haben parallel schon die Parkgebühren im öffentlichen Raum auf zwei bis vier Euro erhöht“, erklärt er. Der nächste Schritt wäre nun die Erhöhung der Anwohner Parkgebühren.

Zeitpunkt steht noch nicht fest

Wann die Gebührenerhöhung kommen werde, stehe noch nicht fest. „Das hängt auch davon ab, ob und in welcher Form der Bundesgesetzgeber da eine klare rechtliche Regelung schafft.“ Die Höhe der zukünftigen Parkkosten schätzt Streese – Prognosen zufolge - derzeit auf 220 Euro.

Ob es in Schritten passieren werde und wann es passieren, dafür sei es noch zu früh. Streese ist der Meinung, dass auch der öffentliche Raum einen Wert haben sollte: „Die jetzigen Kosten spiegeln diesen Wert nicht wieder – zehn Euro gegenüber 220.“