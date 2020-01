- Iran und USA: Drohende Terroranschläge statt Krieg

Markus Kaim ist Sicherheitsexperte beim German Marshall Fund in Washington. Er hat sowohl die Sicherheit im Mittleren Osten, als auch die Politik der USA im Blick.

Einen drohenden Golfkrieg sieht Kaim vorerst nicht. Die USA hätten derzeit kein Interesse Krieg zu führen, "insbesondere weil sie sich im Wahljahr befinden." Der Iran hingegen ist, "was seine militärischen Fähigkeiten angeht zu unterlegen."

Assymetrischer Krieg

Stattdessen sieht er eine Fortsetzung des Gerangels der letzten Monate: "Eine Form von asymmetrischer Kriegsführung", sagt Kaim. Regionale Verbündete würden herbeigezogen, um gezielt "Nadelstiche" beim Gegner zu setzen. Das könne vor allem in Form von Anschlägen passieren. "Eine Art Abnutzungskrieg" bei dem die Intensität immer weiter ansteige, erklärt er.

"Der Iran hat ja deutlich gemacht, dass er mit Vergeltung droht", sagt Kaim. Dazu könne es unterschiedliche Szenarien geben. "Es könnten Anschläge auf amerikanische Einrichtungen in der Region selber sein – zum Beispiel Militärbasen", so der Sicherheitsexperte. Andrerseits kann er sich auch vorstellen, dass amerikanische Verbündete in Fokus für den Iran rückten – z.B. Saudi-Arabien oder Israel. "Ein weiteres Szenario wäre eine Verminung des Arabisch-Persischen Golfes, um den internationalen Ölhandel zu treffen." Auch eine Mischung aus allen Handlungen hält Kaim nicht für ausgeschlossen: "Dem Iran stehen eine ganze Menge Handlungsoptionen zur Verfügung."

Irak - Opfer des Konflikts?

Auch der Irak wird in den Konflikt mit hineingezogen. Der Anschlag auf Soleimani wurde in der irakischen Hauptstadt Bagdad ausgeübt. "Er ist zum Austragungsort eines internationalen Konfliktes geworden", erklärt Kaim. Insgesamt ständen dem Land zudem nicht viele Optionen zum Handeln offen: Einerseits sei er noch - durch die militärische Präsenz der USA – an Washington angekoppelt, andererseits aber auch durch den hohen schiitischen Bevölkerungsanteil politisch vom Iran abhängig.