- Vergleich im VW-Dieselstreit: Der Schlussstrich ist nötig

Im Streit um manipulierte Diesel-Fahrzeuge wollen Volkswagen und der Verbraucherzentrale Bundesverband über einen Vergleich verhandeln. Bisher hatte sich VW geweigert, in Deutschland Entschädigungen zu zahlen. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer rät dem Unternehmen ein Schlussstrich zu ziehen.







Bis zu 440.000 Besitzer von manipulierten VW-Dieselfahrzeugen können womöglich bald auf Schadenersatz hoffen. Überraschend hat Volkswagen mitgeteilt, man habe mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband Gespräche über einen Vergleich aufgenommen. Damit könnten jahrelange Gerichtsverhandlungen abgekürzt werden. Anders als in den USA weigerte VW sich bislang, in Deutschland Entschädigungen zu zahlen.

Kosteneinsparung und besseres Image

Ferdinand Dudenhöffer, Professor an der Uni Duisburg-Essen und Automobil-Experte, sieht diesen Weg als den einzig richtigen an. Ein Schlussstrich solle gezogen werden, sagt er. "Schlussstrich heißt ja, dass man nicht mehr jahrelang negativ in der Öffentlichkeit stehen will", so Dudenhöffer. Auch die immensen Kosten für den Prozess könnten somit gedrosselt und eingestellt werden.

"Somit hat man eine vernünftige Entscheidung getroffen, Frieden zu schließen – mit den Verbrauchern, aber auch mit der Zukunft. Denn VW geht mit großen Schritten in die Zukunft", sagt der Auto-Experte.

Ehemalige Spitze zur Verantwortung ziehen

Dennoch sieht Dudenhöffer es für nötig, dass auch die damals verantwortliche VW-Spitze mit in Verantwortung gezogen wird. "Das müsste anfangen mit der Aufsichtsratspitze, mit Herrn Pötsch." Das gleich gelte für Martin Winterkorn: "Er hat den VW-Konzern in die größte Krise in seiner Geschichte geschickt."



Für den angestrebten Vergleich sieht Dudenhöffer keine explodierenden Kosten. "Das sind vielleicht noch einmal zwei- oder dreistellige Millionbeträge", kalkuliert er. "Von daher ist es besser für VW sich jetzt zu einigen, als jahrelang in einem Krieg mit Verbrauchern und Anwälten zu leben."

VW - kein Beispiel für andere Automobilhersteller

Trotz des Durchbruchs bei VW, sieht Dudenhöffer nicht, dass damit ein Stein ins Rollen gebracht wurde, denn "VW ist der einzige, der wirklich überführt worden ist und in Europa dann auch zugegeben habt betrogen zu haben."