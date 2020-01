- Linken-Politiker Liebich: "Trumps Vorgehen ist ausgesprochen dumm"

Liebich bezeichnet das Vorgehen des US-Präsidenten als einen "eindeutigen Verstoß gegen das Völkerrecht." Die Tötung Soleimanis mache die Lage in der Region schlimmer und nicht besser. Deutschland sei Mitglied im UN-Sicherheitsrat – doch bislang sei der Protest ausgeblieben, so Liebich.



Es gehe aus seiner Sicht nicht um die Stärke oder Innenpolitik der USA, so der Linken-Politiker: "Es geht darum, dass die internationale Ordnung wieder einmal in Frage gestellt wird." Kritik bedeute nicht automatisch, die al-Kuds-Brigaden zu unterstützen und ihr Handeln zu befürworten. Auch Soleimani war für Liebich "kein Mann, der irgendeine Form von Verteidigung verdient." Der Fall, so Liebichs Befürchtung, könnte zum Beispiel werden für Mächte, die ohne Mandat oder juristische Verhandlung Personen gezielt töten.



Der Iran schrecke auch nicht vor Terrorismus zurück, so Liebich. Schlimmstenfalls betreffe nun die angedrohte iranische Vergeltung auch Europa. Durch die Tötung Soleimanis werde US-Präsident Donald Trump das Gegenteil davon erreichen, was er wollte. Es wird praktisch zu einer Stärkung der iranischen Rolle im Irak kommen und das sei "ausgesprochen dumm", sagte der Bundestagsabgeordnete.