- Gewalt in Leipzig: "Connewitz ist keine linksradikale Hochburg"

Der Leipziger Stadtteil Connewitz sei keine "linksradikale Hochburg", so Kempen. Das Wohnviertel sei durchmischt, dort lebten Familien und alteingesessene Leipziger. Nur ein kleiner Straßenabschnitt werde in der Regel als das linke Zentrum des Stadtteils dargestellt, so der Journalist.



Allerdings hätten von linker Seite 2019 Brandstiftung auf Baustellen und Auseinandersetzungen mit der Polizei zugenommen. Leipzig kämpfe aber wie der Rest des Landes mit rechtsextremen Straftaten, so Kempen. Von einem "linksextremen Terror", wie es die sächsischen Sicherheitsbehörden gegenüber Leipzig formulieren, distanziert sich der Journalist: "Das fällt unter Panikmache."



Am Silvesterabend wurde aus Kempens Sicht vollkommen anders agiert, als in den vergangen Jahren. Dies habe auch mit der neuen Führung der Leipziger Polizei zu tun, die etwa seit einem Jahr im Amt ist. Unter den Menschen in Connewitz wären Familien gewesen, aber eben auch solche, die "Stress suchen", so Kempen. Die Polizei sei diesen Personen von Anfang an behelmt und in geschlossenen Reihen entgegengetreten - die Situation wäre deshalb in eine gewaltsame Auseinandersetzung gekippt.