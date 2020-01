- Experte zur Krise im Mittleren Osten: "Es wird noch richtig heftig werden"

Die Lage sei so explosiv wie seit zehn Jahren nicht mehr, sagte Meyer: "Es brennt. Eskalation scheint nur der Anfang zu sein, es wird noch richtig heftig werden, wenn man die ersten Reaktionen verfolgt." Den Grund für den Angriff sieht Meyer vor allem in der US-Innenpolitik. US-Präsident Donald Trump wolle womöglich vom aktuell gegen ihn laufenden Amtsenthebungsverfahren ablenken, außerdem habe der Wahlkampf in den USA begonnen.



Die Verbindung des Irans mit dem Irak liegt darin begründet, dass Soleimanis Truppen irakischen Bodentruppen geholfen haben, den Islamischen Staat im Irak zurückzudrängen. Die IS-Milizen hatten 2014 weite Teile des Iraks erobert. "Es ist dem Eingreifen des Iran zu verdanken, dass die Terrororganisation des Islamischen Staates vernichtet worden ist", sagte der Forscher.



Der Iran sei zuletzt durch Trump zum Problem gemacht worden, so Meyer. Durch das gebrochene Atomabkommen im Jahr 2018 habe sich die Lage zugespitzt, sagte Meyer. Die Eskalation könnte Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Europa rufe daher einstimmig nach einer Deeskalation. "Der Aufruf zur Vergeltung aus Teheran lässt nichts Gutes ahnen", so Meyer.