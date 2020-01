- Brände in Australien: "Ganze Ortschaften sind abgebrannt"

Wegen der anhaltenden Buschbrände in Ostaustralien haben Tausende Menschen besonders gefährdete Küstengebiete verlassen. Am Freitag eskortierte die Feuerwehr große Gruppen aus den Risikozonen im Bundesstaat New South Wales. Im benachbarten Victoria rief der Regierungschef Daniel Andrews für weite Teile des Osten des Staates den Notstand aus. Damit können die Behörden die Räumung eines Gebiets mit bis zu 140 000 Anwohnern und Zehntausenden Touristen anordnen. «Wenn Sie weg können, müssen Sie weg», mahnte Andrews.

Hintergrund der Evakuierungen sind eine für Samstag erwartete neue Hitzewelle und starke Winde. Dies werde die Feuergefahr in vielen Gebieten verschärfen, warnte der Vize-Feuerwehrchef in New South Wales, Rob Rogers. Die Behörden wüssten zwar, dass die Leute der Brände etwas überdrüssig geworden seien. Schließlich müssten sie damit schon seit Monaten zurechtkommen. «Aber wir wollen, dass die Leute fokussiert bleiben. Morgen ist nicht der Tag, an dem man unachtsam werden sollte. Nehmen Sie es ernst.»

Aus der Küstenstadt Mallacoota in Victoria brachte ein Marineschiff Hunderte Menschen in Sicherheit, die sich vor einem herannahenden Buschbrand an den Strand gerettet haben. Insgesamt harren dort bis zu 4000 Anwohner und Touristen aus. Landungsboote brachten Hunderte von ihnen zum vor der Küste liegenden Schiff «HMAS Choules». Dessen Kommandeur Scott Houlihan sagte, 963 hätten sich für eine Evakuierung über den Seeweg entschieden. Viele weitere seien auf dem Luftweg in Sicherheit gebracht worden.

Allein in dieser Woche sind an der Südküste von New South Wales nach Behördenangaben mindestens 448 Häuser durch die Buschbrände zerstört worden. Mindestens zehn Menschen in dem Staat und in Victoria kamen seit Montag um. Laut den Behörden in Victoria werden 28 Personen vermisst. Insgesamt sind seit Beginn der Krise landesweit mindestens 19 Todesopfer zu beklagen. In ganz Down Under wurden mehr als 1300 Häuser verwüstet. Eine Fläche von rund fünf Millionen Hektar brannte ab, das etwa der Fläche Brandenburgs und Sachsen-Anhalts zusammen entspricht.

In New South Wales und Victoria - den bevölkerungsreichsten Staaten in Australien - lodern aktuell mehr als 200 Brände. Buschfeuer wüten auch in den Staaten Western Australia, South Australia und Tasmanien.

Da die Feuer im aktuellen australischen Sommer besonders früh und mit solcher Wucht eingesetzt haben, stufen die Behörden die derzeitige Buschbrandsaison schon jetzt als die verheerendste seit Beginn der Aufzeichnungen ein. Und Besserung ist nicht in Sicht. Premierminister Scott Morrison sagte, er erwäg nun eine Absage seiner in diesem Monat geplanten Indienreise. Im Dezember hatte er seinen Familienurlaub in Hawaii angesichts massiver öffentlicher Kritik an seiner Abwesenheit abgebrochen.

Die Wut auf den Premier ist offenbar vor allem in den Brandegionen gewachsen. Bei einem Besuch im Ort Cobargo in New South Wales wurde Morrison am Donnerstag von Anwohnern angeschrien, manche machten vulgäre Gesten, nannten ihn einen «Idioten» und Schlimmeres. Sie lasteten dem Regierungschef an, dass nicht genügend Ausrüstung für den Kampf gegen die Buschbrände in ihrer Stadt zur Verfüung steht.

In einem Radiointerview zeigte sich Morrison verständnisvoll. Die Leuten seien wütend und aufgekratzt. Ganz egal ob sie auf ihn wütend seien oder auf die Situation - es sei sein Job, für sie da zu sein und Trost und Unterstützung zu spenden, sagte er.

Die anhaltenden Buschbrände und die Rauchentwicklung wirken sich inzwischen auf die bei vielen Australiern beliebte Sportevents aus. Das internationale Tennisturnier in Canberra müsse in das rund 600 Kilometer entfernte Bendigo verlegt werden, teilte Kim Kachel, Chef des australischen Tennisverbands ACT, am Freitag mit. Die Gesundheit von Spielern, Fans, Freiwilligen und Mitarbeitern gehe immer vor. Das internationale Tennisturnier in Canberra ist Teil der ATP Challenger Tour der Herren und des ITF Women's Circuit, einer Turnierserie im Damentennis. Bendigo liegt in einem Gebiet im Bundesstaat Victoria, das von den Buschbränden nicht so stark betroffen ist.

In der Hauptstadt Canberra wurde zuletzt die schlechteste Luftqualität der Welt gemessen. Der Rauch waberte über die Tasmansee sogar nach Neuseeland, wo Gletschern eine karamellbraune Farbe angenommen haben. Dadurch könnte sich die Eisschmelze verschärfen, weil die Gletscher weniger Sonnenlicht reflektieren.

