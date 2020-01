- Ein "Windbürgergeld" für die Energiewende

Mit einem neuen Anreizsystem will die SPD den Stillstand beim Ausbau der Windenergie überwinden. SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch schlägt ein "Windbürgergeld" vor, um Menschen zu belohnen, die akzeptieren in der Nähe von Windkraftanlagen zu wohnen.



Mittlerweile hat die Windenergie die Kohle als wichtigste Stromerzeugerin abgelöst. Im letzten Jahr haben Windräder 24 Prozent zur Nettostromerzeugung in Deutschland beigetragen. Trotzdem herrscht Stillstand beim Ausbau von Windanlagen. Grund dafür sind lange Genehmigungsverfahren, aber auch Bürgerinitiativen, die neue Anlagen in der Nähe ihrer Wohnorte verhindern wollen. Deswegen schlägt SPD-Vizechef Matthias Miersch ein neues Anreizsystem vor: "Der Gedanke ist, dass diejenigen, die sich bereit erklären Windenergieanlagen vor Ort zu akzeptieren, tatsächlich belohnt werden."

Derzeit würden ganz unterschiedliche Modelle für ein "Windbürgergeld" diskutiert. Eine Möglichkeit ist, dass Bürgerinnen und Bürger, die akzeptieren in der Nähe von Windanlagen zu leben, bei ihren Stromkosten entlastet werden, so Miersch. "Wenn wir nicht weiterkommen bei der Windenergie, auch auf Land, dann werden wir die Energiewende gesamtgesellschaftlich nicht schaffen“, sagt der SPD-Politiker. Deswegen brauche es Anreize für den Ausbau der neuen Technologien.

Das Kleinklein der letzten Jahre muss aufhören

Gleichzeitig zum Winbürgergeld soll jedoch auch der Klageweg gegen den Bau neuer Windanlagen eingeschränkt werden. Miersch sieht darin kein Wegkaufen des Bürgerwiderstands: "Ich glaube nicht, dass man mit einer Beschleunigung des Planungsrechts weniger Bürgerbeteiligung einhergehen lassen muss. Aber dass der Einzelne jahrelang Dinge verhindern kann, die im nationalen Interesse sind, da überziehen wir es an einigen Stellen“, so der SPD-Politiker.

Bürgerliche Interessen und der Naturschutz sollten immer in Einklang gebracht werden mit dem großen Ganzen, sagt Miersch. Da den richtigen Ausgleich zu finden, sei die politische Kunst. "Jetzt müssen Bund und Länder gemeinsam eine Gesamtstrategie erarbeiten. Dieses Kleinklein, das wir in den letzten Jahren erlebt haben, das fast dazu geführt hat, dass die Windenergie eingebrochen ist, das können wir uns in diesem Jahrzehnt nicht mehr leisten“, sagt der SPD-Politiker.