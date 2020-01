- Silvester in Berlin: "Die Attraktion ist ungebrochen"

Am Brandenburger Tor haben Menschen aus der ganzen Welt gemeinsam das neue Jahr begrüßt. VisitBerlin ist zufrieden: „Die Attraktion Berlins ist ungebrochen“, sagt Geschäftsführer Burkhard Kieker.

Silvester in Berlin: Party am Brandenburger Tor, Feuerwerk in den Straßen und Schüsse aus Schreckschusspistolen. Eindrücke von rbb-Reporterin Helena Daehler.

Einmal am Brandenburger Tor ins neue Jahr feiern, das reizt nicht nur die Berliner, sondern Gäste aus der ganzen Welt. VisitBerlin ist für das Tourmismusmarketing der deutschen Hauptstadt verantwortlich – dazu zählt auch der Silvesterabend am Pariser Platz.

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre, schätzt Kieker, dass auch in dieser Saison zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr rund zwei Millionen Gäste in die Hauptstadt besucht hätten . „Man möchte an Silvester an einem Ort sein, an dem etwas passiert und das ist in Deutschland eben Berlin“, betont Kieker.

Kultur oder Party?

Berlin werde immer gerne als Partystadt bezeichnet. „Das können wir auch“, meint Kieker. „Letztendlich überwiegt aber schon seit Jahren der Kulturtourismus in Berlin.“ Denn Berlin sei eine „hochtourig drehende Kulturmaschine“ mit vielen Theatern und Opern oder mit dem Friedrichstadtpalast.

Overtourism ist kein Problem für Berlin

Übertourismus wie es in Amsterdam oder Barcelona der Fall ist, sieht Kieker in der Hauptstadt nicht. „Davon ist Berlin weit entfernt.“ Berlin entwickle sich zurück, zu dem, was es einmal war: „Nämlich eine Weltstadt“, so Kieker.

Den Tourismus auf die Randbezirke abzuleiten will visitBerlin nicht: „Wir wollen nicht lenken, das funktioniert nicht.“ Stattdessen sollten Inspirationen geschaffen werden: „Das heißt, dass wir den Leuten Angebote machen und sagen, was gibt es denn noch zu entdecken.“