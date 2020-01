imago images / Steinach Bild: imago images / Steinach

Do 02.01.2020 | 06:25 | Interviews

- Ausländerbehörde will Willkommensbehörde werden

Unter dem neuen Namen "Landesamt für Einwanderung" will sich die bisherige Ausländerbehörde in Berlin neu aufstellen. An der Umbennung stört sich der Berliner Flüchtlingsrat. Warum, erklärt ihr Sprecher Georg Classen.