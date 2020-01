- Feuerwehr und Poliziei im Dauereinsatz in der Silvesternacht

Berlin ist in das Neue Jahr gestartet. Einige feierten auf der Party am Brandenburger Tor, viele mit Feuerwerk in den Straßen, Vereinzelte aber auch vermummt mit Schreckschusspistolen in der Menge. Eindrücke von rbb-Reporterin Helena Daehler.



In den Straßen rund um das Brandenburger Tor feierten Menschen, die nicht mehr auf die Festmeile gelassen worden sind. Die Reporterin hat sich auch in den neuen Böllerverbotszonen am Alexanderplatz und in der Pallasstraße in Schöneberg umgesehen. Dort ist es in der Nacht ruhig geblieben.

Dennoch hatte die Feuerwehr viel zu tun. In einer ersten Bilanz wurden mehr Brände als in den vergangenen Jahren registriert. Einen besonders großen Einsatz gab es wegen einer brennenden Dachgeschosswohnung in der Belziger Straße in Schöneberg.