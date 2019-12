dpa/picture alliance Bild: dpa/picture alliance

Di 31.12.2019 | 08:44 | Interviews

- Großmacht ohne Freunde im Westen: 20 Jahre Putin

Am 31. Dezember 1999 hat Boris Jelzin sein Amt an Wladimir Putin übergeben. Bis 2024 will er die russischen Geschicke im Moskauer Kreml weiterleiten. Er habe Russland zu einer Großmacht aufgebaut - aber mit wenig Freunden im Westen -, sagt Russlandkorrespondentin Sabine Stöhr.