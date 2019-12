- Pimp my life: Darum wollen wir schneller, gesünder und besser sein

Gute Vorsätze und Optimierungswünsche sind in der Menschheitsgeschichte nicht unbedingt neu, so Wagner. "Aber es ist doch erstaunlich, wie stark sich dieser Verbesserungsgedanke auf das eigene Selbst richtet." Historisch sei die Selbstoptimierung teils ein Effekt gesellschaftlicher Bewegungen der 60er und 70er Jahre. Wer sein Leben frei gestalten wollte, so die Soziologin, habe eben bei sich selbst angefangen. Seit den 90er Jahren käme es aber auch zu einer immer stärkeren Entgrenzung von Wettbewerb – auch im Privaten. Der eigene Lebensentwurf sei dabei der Einsatz, um im Spiel um das "Höher, Schneller und Weiter" mitmachen zu können.



Unendliche Vergleichsmöglichkeiten

Derzeit seien nicht nur Apps angesagt, die beim Fitness-Training oder Meditieren helfen – auch Coaches und Therapeuten boomen. Soziale Medien und soziale Netzwerke trügen zudem dazu bei, dass man "ungeahnte Vergleichsmöglichkeiten" vorfände, so die Soziologin. "Man hat die technischen Möglichkeiten der Quantifizierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, sich ständig mit anderen zu vergleichen", sagt Wagner.



Problematisch wird es spätestens dann, wenn der Druck der Selbstoptimierung eine Vielzahl persönlicher Lebensbereiche durchdringt. Diese könnten auch in Konflikt zueinander geraten, wobei dann Selbstausbeutung und Erschöpfung drohten.



Der Grundgedanke der Selbstoptimierung sei zwar: Wir haben es selbst in der Hand, in unserem Leben positive Wendungen herbeizuführen und damit unser Leben nach unseren Wünschen zu gestalten. Dennoch: Die meiste Energie fließt hierbei in die Verbesserung des Selbst, statt auch Lösungen für soziale und gesellschaftlich drängende Fragen zu finden, so Wagner.

Buchtipp:

Greta Wagner

"Selbstoptimierung: Praxis und Kritik von Neuroenhancement"

Campus Verlag, März 2017

332 Seiten

ISBN: 978-3593505794