- Flucht aus Idlib: "Die Situation ist unglaublich unmenschlich"

Nach intensiven Luftangriffen durch Syrien und Russland fliehen erneut Tausende Menschen aus der Region um Idlib. Dirk Hegmanns ist Regionaldirektor der Welthungerhilfe für die Türkei und Syrien und drängt auf politische Lösungen, um die Geflüchteten zu unterstützen.



Aktuell sei die Situation der Flüchtlinge weiterhin "sehr dramatisch", sagte Hegmanns. Die Menschen bräuchten Essen, Kleidung, aber auch Heizmaterial und trockene Behausungen. Die Flüchtlingslager an der türkischen Grenze seien nicht unbedingt sicher: "Dort wird vielleicht nicht gebombt, aber die Situation ist unglaublich unmenschlich", sagte Hegmanns. Kinder gehören zur verwundbarsten Gruppe der Geflüchteten. Sie können jahrelang nicht mehr zur Schule gehen, seien traumatisiert – mit negativen Spätfolgen für die Gesellschaft.



Politische Appelle hätten aus Hegmanns Sicht vor allem symbolische Funktion. "Was wir brauchen, ist ein direkter politischer Einfluss, insbesondere auf Russland, denn ohne Russland kann man in diesem Krieg überhaupt nichts mehr machen", sagte der Regionaldirektor. Hilfsorganisationen hätten hier wenig Einfluss, es sei Sache der Politik, auf die Machthabenden einzuwirken.



Die Türkei könne ebenfalls nicht weitere Hunderttausende Flüchtlinge aufnehmen, das führe zu Konflikten, sagte Hegmanns: "Deshalb sind auch Deutschland und die EU gefordert, hier Hilfe zur Verfügung zu stellen."