- Brandenburg 2019 - so heiß wie nie

Das Jahr 2019 war in Brandenburg im Schnitt zwei Grad wärmer im Vergleich zu den Werten der Jahrzehnte davor. Das haben Berechnungen des rbb-Wetterdienstes ergeben. Claudia Salbert von der Meteogroup erklärt die Gründe für ein außergewöhnlich warmes Jahr.

Mehr als zwei Grad wärmer war es 2019 in Brandenburg im Vergleich zu den letzten Jahren. In Potsdam wird die Durchschnittstemperatur dieses Jahr aller Voraussicht nach bei 11,3 Grad liegen, sagt die Meteorologin Claudia Salbert. Das sei außergewöhnlich warm. Die Normaltemperatur liegt in Brandenburg und Berlin über das ganze Jahr gemittelt eigentlich zwischen 9 und 10 Grad, so Salbert. 2019 sei da eine deutliche Abweichung nach oben.

Grund für die hohe Durchschnittstemperatur 2019 war der außergewöhnlich warme Juni mit Temperaturrekorden von über 38 Grad an mehreren Orten in Brandenburg. "Der Juni sticht heraus, aber auch die anderen Monate waren zu mild. Nur der Mai war im Vergleich zum 30-jährigen Klimamittel etwas zu kühl“, sagt die Meteorologin der Meteogroup.

Ob das Anzeichen des Klimawandels sind, sei eine schwierige Frage, so Salbert. Die Meteorologin sieht jedoch eine zunehmende Tendenz von so genannten eingefahrenen Wetterlagen - also sehr stabilen Wetterverhältnissen. Im Sommer sorgen lange Hochdruckphasen für sehr warme Luftmassen, während im Winter Tiefdruck-Wetterlagen für eher milde Temperaturen sorgen. "Ob das jetzt der Klimawandel ist, sei dahingestellt, Fakt ist einfach, dass es in diesem Jahr außergewöhnlich warm ist.“