- Tsunami-Helfer Schröter: Fasziniert von der Dankbarkeit

Die Tsunami-Katastrophe vor 15 Jahren brachte rund um den Indischen Ozean knapp 230.000 Menschen den Tod. Bei der globalen Hilfsaktion war auch der Berliner Arzt Gerd Schröter dabei. Wie haben ihn die Erlebnisse geprägt?



Bis zum 26. Dezember 20004 war so eine Katastrophe unvorstellbar - und es dauerte damals einige Zeit, bis klar wurde, was der Tsunami in weiten Teilen Südostasiens angerichtet hatte. Dann rollte eine globale Hilfsaktion an, die die Welt so noch nicht erlebt hatte. Mit dabei war damals Dr. Gerd Schröter - er ist Oberarzt im Unfallkrankenhaus Berlin - im Januar 2005 half er auf Sri Lanka.

Am gestrigen Jahrestag wurde überall in den damaligen Tsunami-Gebieten an die Toten erinnert. Wie präsent sind für Schröter die Bilder 15 Jahre danach? "Sehr präsent, auch wenn es schon eine Weile her ist", sagt Schröter.

Fasziniert von der Dankbarkeit und Freundlichkeit



Es sei ein Erlebnis gewesen, wie man es in dieser Ausprägung wohl nur einmal im Leben erleben werde, so Schröter. Eigentlich hatte man ohnehin vor, in das Gebiet zu reisen, um Missbildungen bei Kindern zu behandeln. Der Entschluss zu helfen wurde von Schröters Team dann unmittelbar nach dem Tsunami getroffen.

Am prägendsten war für den Arzt "die Dankbarkeit und die Freundlichkeit der Patienten". Das habe ihn sehr fasziniert. Die Menschen dort gehen auch nach wie vor erstaunlich positiv mit den Erfahrungen und Erinnerungen um. Er selbst habe die schrecklichen Bilder mit viel Kommunikation mit seinem Team verarbeitet. Gerade das Leid und die Dinge außerhalb des Krankenhauses haben ihn extrem bewegt.